«لبيب»: 27 معرضًا لمستلزمات المدارس في المحافظات

قرر اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إقامة 27 معرضًا لمستلزمات المدارس وعيد الأضحى في المحافظات، الأسبوع المقبل، ويستمر حتى أكتوبر المقبل.

وقال «لبيب»، في تصريحات له، الأحد، إنه «سيتم التنسيق مع المحافظات لتوفير المساحات اللازمة لإقامة المعارض الخاصة بمستلزمات المدارس لتلبية احتياجات المواطنين، خلال العام الدراسي المقبل، وبأسعار تنافسية تقل عن أسعار الأسواق بـ15%، مشيرًا إلى أن المعارض تتضمن الأدوات الكتابية والملابس والأحذية والمواد الغذائية لدعم المواطنين».

وأضاف «لبيب» أنه سيتم إقامة المعارض في عدد من المراكز والمدن والقرى الرئيسية بالمحافظات، تشمل «عرض منتجات شباب المنتجين، ومقترضي صندوق التنمية المحلية، وأجهزة تشغيل الشباب بالمحافظات، والاتحاد التعاوني الإنتاجي، والاستهلاكي، ومقترضي الصندوق الاجتماعي، وجمعيات المستثمرين، ومديريات التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بالقوات المسلحة في المحافظات».