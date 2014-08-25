إصابة 3 اشخاص فى انفجار دانة مدفع من مخلفات الحروب بالقليوبية

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وخبراء المفرقعات، بمديرية أمن القليوبية، بقيادة اللواء محمود يسرى مدير الامن، إلى مكان الانفجار. وبالفحص تبين وقوع الإنفجار بورشة حداده ملك للحداد محمد صلاح السعيد، والكائنة أسفل منزله نتيجة العبث بجسم غريب من مخلفات الحروب يشبه دانة المدفع. تم إتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

وقد صرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه تبلغ لمركز شرطة طوخ بالقليوبية من مستشفى طوخ المركزي بوصول كل من محمد صلاح السعيد “25 سنة حداد ومقيم قرية زاوية بلتان دائرة المركز ” .. مصاب ببتر بالساقين، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعى ورقيب أول، رياض عطية عبدالمحسن ” من قوة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار 35 سنة ومقيم قرية السفانية دائرة المركز ” .. مصاب بكسر مضاعف بالساق اليمنى وتهتك بالأنسجة وإشتباه ما بعد الإرتجاج وكريم هادى سعيد حسن ” سن 22 ، فلاح ومقيم قرية السفانية دائرة المركز ” مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيسر وجرح عميق بأنسجة الفخذ الأيمن ” وذلك على إثر حدوث إنفجار بإسطوانة غاز أسفل منزل الأول.