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إحالة وكيل وزارة وموظف آخر في ماسبيرو للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية

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إحالة وكيل وزارة وموظف آخر في ماسبيرو للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية إحالة وكيل وزارة وموظف آخر في ماسبيرو للمحاكمة لارتكابهما مخالفات مالية

نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية

أمر المستشار ناجي عبد الحميد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة إستديوهات التليفزيون بدرجة وكيل وزارة، وموظف آخر في ماسبيرو للمحاكمة لإتهامهما بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وقد صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية مشيراً إلى أن المتهمين لم يحافظا على أموال وممتلكات قطاع التليفزيون.

كشفت التحقيقات أن أحمد إبراهيم عبد العزيز بإلإدارة العامة للتسجيلات الصوتية بقطاع التليفزيون لم يقم بتسوية السلفة المنصرفة له وأهمل في الحفاظ على عهدته والتي تم شراؤها بموجب السلفة المنصرفة له مما مكن مجهول من سرقتها.

كما تبين أن هناء فاروق عبد المعبود رئيس الإدارة المركزية لتشغيل وصيانة إستديوهات التليفزيون “وكيل وزارة” سابقاً وحالياً بالمعاش لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة بشأن تشكيل لجنة لفحص الأصناف المشتراة بموجب السلفة المنصرفة للمتهم الأول مما ترتب عليه عدم توريدها للمخزن. وجاء بأوراق القضية أن المتهمة إحتفظت بتلك الأصناف داخل مكتبها دون إتباع إجراءات إضافتها للمخازن مما مكن مجهول من سرقتها وإنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين للمحاكمة.

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