أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بدء اجتماعات سد النهضة بالخرطوم.. ومصادر: سيغرق السودان عند انهياره

  • مصر
  • 14
Google+ Print

تبدأ بعد قليل مفاوضات تقييم سد النهضة بين والسودان، وإثيوبيا لمناقشة المخاوف المصرية من المشروع والمقترحات المصرية لتقريب وجهات النظر بين الفاهرة وأديس أبابا لحل الأزمة.

وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الاجتماعات تعقد على مدار 4 جلسات وتضم الجلسة الأولى كلمات ترحيب من وزراء المياه بالدول الثلاثة يعقبها في الجلسة الثانية عرض للرؤية المصرية للنقاط الخلافية بين مصر وإثيوبيا حول المشروع، بالإضافة إلى ما شهدته مرحلة مابعد توقف المفاوضات لمدة 8 شهور متواصلة، موضحا أن المخاوف تشمل السعة التخزينية للمشروع الإثيوبي، وفترات الملء والتفريغ ودرجات الأمان للسد.

يأتي ذلك فيما كشفت مصادر مشاركة في الاجتماعات أن درجة أمان السد تشكل خطورة شديدة على السودان ومصر خاصة السودان التي يمكن أن يتسبب المشروع في غرق العاصمة السودانية وإزالتها من الخريطة.

وأوضحت المصارد أن نوعية التربة في منطقة المشروع من الأنواع الهشة التي تتطلب تكلفة أعلى لحقن جميع المساحات التي يقع بها السد والبحيرة الرئيسية الواقعة أمام السد، حتى لا يؤدي ذلك إلى انجراف التربة وتدمير السد بالكامل، وهو ما أكدته أيضا تقارير اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة الإثيوبي.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

هنري: لقاء السيسي وترامب تاريخي.. ويعكس تطور إيجابي لعلاقة مصر وأمريكيا

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر

رئيس «مشروعات» البرلمان: أمريكا مشغولة بمصر