أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

طفل يبايع داعش على الموت (فيديو)

Google+ Print

أفاد موقع «العربية.نت»، صباح الاثنين، بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف باسم «داعش» نشر لمبايعة طفل لا يتجاوز عمره الـ12 عامًا، له.

ويظهر الطفل مرددًا كلام ملقنه، مستخدماً جملاً من الصعب أن يفهمها، وكان من الواضح أن الطفل يجد صعوبة في ترديد الكلمات لصعوبتها، فيضطر الملقن أن يعيدها مرتين أمامه.

وعاهد الطفل ملقنه على «السمع والطاعة، والمنشط والمكره، العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا أنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندي فيه من الله برهان».

وبعد أن انتهت المبايعة يقترب الطفل من حامل الكاميرا ليسأله الأخير عن شعوره بعد أن بايع «داعش».

ويرد الطفل: «إحساس جيد»، ويختم الفيديو بجملة: «أنت الآن مستعد أن تُقتل في سبيل الله»، فيجيب الطفل: «إن شاء الله».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

فيديو| مواطنة: «تعبت من البرلمان.. هروح أولع فيه»

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

بالفيديو.. «إليسا» ترد على إهانة شيرين عبد الوهاب لأول مرة

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي

فيديو| التحقيق في واقعة رقص طالبات مدرسة خاصة في المعادي