طفل يبايع داعش على الموت (فيديو)

أفاد موقع «العربية.نت»، صباح الاثنين، بأن تنظيم «الدولة الإسلامية» أو ما يعرف باسم «داعش» نشر فيديو لمبايعة طفل لا يتجاوز عمره الـ12 عامًا، له.

ويظهر الطفل مرددًا كلام ملقنه، مستخدماً جملاً من الصعب أن يفهمها، وكان من الواضح أن الطفل يجد صعوبة في ترديد الكلمات لصعوبتها، فيضطر الملقن أن يعيدها مرتين أمامه.

وعاهد الطفل ملقنه على «السمع والطاعة، والمنشط والمكره، العسر واليسر، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا أنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندي فيه من الله برهان».

وبعد أن انتهت المبايعة يقترب الطفل من حامل الكاميرا ليسأله الأخير عن شعوره بعد أن بايع «داعش».

ويرد الطفل: «إحساس جيد»، ويختم الفيديو بجملة: «أنت الآن مستعد أن تُقتل في سبيل الله»، فيجيب الطفل: «إن شاء الله».