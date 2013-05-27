إنشاء باب لحِجْر الكعبة المشرفة لتنظيم دخول المصلين

وجه الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، الشيخ عبد الرحمن عبد العزيز السديس، بإنشاء باب لحجْر الكعبة لتنظيم آلية دخول وخروج المصلين خلال أوقات الصلوات وأيضا أثناء أعمال النظافة والصيانة.

وتعد المواد المستخدمة فى باب الحجر من الاستانلس ستيل وصُبغ إطار الباب باللون الفضى والذهبى غير قابله للصدأ ويعد إطار الباب بلون الفضى سماكة 10 مل، واللوح الذهبى سماكة 1 مل، وارتفاع الباب من الأرض 1،30 سم، وعرض الباب الضلفة الواحدة 1،18 سم، و إجمالى الباب 2،36 سم.

وأكد الشيخ السديس، أن هذه المبادرة تأتى حرصاً من الرئاسة على تقديم أفضل الخدمات لرواد المسجد الحرام.

> وكان الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى، قد صرح مؤخرا بأن المرحلة الأولى من مشروع خادم الحرمين لتوسعة المطاف سيتم تشغيلها بشكل رسمى فى رمضان المقبل، حيث سيتم الاستفادة من 3 طوابق (القبو والأرضى والأول) لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الطائفين.

وأوضح السديس، أن نحو 8 آلاف عامل يواصلون العمل ليل نهار لإنجاز المرحلة الأولى، لافتا إلى أن الطاقة الاستيعابية ستصل إلى 150 ألف طائف فى الساعة فى حال اكتمال المشروع، ملمحاً إلى أن المشروع يمر بثلاث مراحل، حيث سيتم الانتهاء فى كل عام من مرحلة منها.

وقال الشيخ السديس، إن المشروع يشتمل على إنشاء مستويات فوق التوسعة السعودية الأولى، وإنزال مستوى الأروقة إلى مستوى صحن المطاف حاليا، وإيجاد مساحات خالية من العوائق داخل الأروقة، لافتاً إلى أن المشروع يشتمل كذلك على منظومة متكاملة لطواف وسعى ذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى منظومة شبكة جسور المشاه الخارجية، التى ستسهم

> فى تنظيم حركة الحشود داخل المسجد الحرام.

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