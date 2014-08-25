«مالية عجمان» تروي ظمأ العمال

نظمت دائرة المالية بعجمان مبادرة «نروي عطشهم»، حيث وزع عدد من الموظفين في مواقع المشاريع الإنشائية الماء البارد والعصير على العمال.

وتستهدف المبادرة العمال في مختلف المهن والتخصصات خاصة الذين يتعرضون بشكل دائم لأشعة الشمس، في خطوة إيجابية لترسيخ أهمية الإخاء الاجتماعي بين فئات المجتمع المختلفة في الإمارات على تنوع جنسياتهم ومستوياتهم، بطريقة تجسد القيم الإنسانية في المؤازرة وتقديم العون والشكر للآخرين.

وتحرص الدائرة على ان تكون نموذجاً في العمل التطوعي في المجتمع عبر مساعدة الآخرين والاحتفال بأصحاب المهن الدنيا من العمال، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، عبر تقديم بعض الأشياء البسيطة التي تشعرهم بالفرح والرعاية.