ضبط شركة مكافحة آفات غير مرخصة تستخدم مبيدات ضارة

قبضت شرطة دبي -بعد بلاغ وردها من البلدية- على 5 أشخاص يقومون بعمليات رش للمنازل تحت زعم مكافحة الآفات بمبيدات ممنوعة قانوناً، وبدون ترخيص لمزاولة هذه المهنة الخطرة.

وصرح هشام اليحيى، رئيس قسم آفات الصحة العامة ببلدية دبي، أن ضباط قسم مكافحة آفات الصحة العامة اكتشفوا وجود محرر رسمي مزور منسوب إلى البلدية باسم شركة وهمية، تقوم بنشر إعلان بإحدى الصحف، وتبين لهم أن الشركة غير مسجلة في دبي، وغير مصرح لها بالعمل في الإمارة، ولم تتقدم إلى البلدية بطلب تصريح.

ومن جانبه، أوضح جاسم محمد فروشه، ضابط المكافحة بالقسم، أنه تم رصد إشارة موافقة البلدية والتصريح للشركة في الإعلان، وبالكشف في سجلات القسم ثبت أن اسم هذه الشركة غير مسجل لدى القسم. وعبر التحريات حول نشاط هؤلاء الأشخاص، تم التعرف إلى هويتهم، وإبلاغ إدارة المباحث بشرطة دبي بالواقعة، وتم القبض على 3 أشخاص من الجالية العربية، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة.

كما تم ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية يزاولان مهنة مكافحة الحشرات، بعد أن تقدم أحد الأشخاص بمنطقة الكرامة ببلاغ يفيد بانبعاث رائحة مبيدات قوية بالمبنى الذي يقطن فيه.

وأفاد صاحب الشقة التي تنبعث منها الرائحة النفاذة بأنه قام باستئجار إحدى الشركات التي تعلن في الصحف عن مكافحة الآفات، وبمراجعة اسم الشركة التي قدم صاحب الشقة إيصالاً معنوناً منها ولديها أرقام هواتف، تبين أنها أيضا وهمية، وليس لديها أي أوراق أو مستندات رسمية، علاوة على استخدامها مبيدات يُمنع استخدامها في دبي.