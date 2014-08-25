مصطفى مبروك مديرًا لمشروع المحاجر ونادية مبارك لوحدة ترشيد الطاقة

أصدر اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية القرار رقم 433 لسنة 2014 بتاريخ 24 أغسطس 2014 بشأن تكليف مصطفى محمد مصطفى مبروك من العاملين بديوان عام المحافظة بدرجة مدير عام ” كبير باحثين ” للعمل مديرا لمشروع المحاجر بالإسماعيلية خلفا للسيد محمود محمود عبد العزيز القماش المدير الأسبق للمشروع والذى تم إلحاقة للعمل بالإدارة العامة للتخطيط العمرانى بديوان عام المحافظة.

> كما أصدر المحافظ القرار رقم 432 لسنة 2014 بشأن إلحاق السيدة نادية مبارك حسين يونس للعمل بوحدة ترشيد الطاقة بدلا من عملها مديرا عاما لإدارة الشبكات والصيانة بالديوان العام.