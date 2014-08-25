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بالصور.. شكري يلتقي بنظيره الجزائري قبيل بدء الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار لليبيا

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بالصور.. شكري يلتقي بنظيره الجزائري قبيل بدء الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار لليبيا بالصور.. شكري يلتقي بنظيره الجزائري قبيل بدء الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار لليبيا

التقي وزير الخارجية سامح شكري، بوزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، قبيل بدء اعمال الاجتماع الوزاري الرابع لدول الجوار لليبيا، المقرر عقده بالقاهرة يوم ٢٥ اغسطس.

وقد تم التشاور بشان جدول اعمال الاجتماع الوزاري لدول الجوار وأهمية دعم المؤسسات الشرعية في ليبيا.

كما تناول الوزيران مجمل الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا وأهمية الإسراع بتشكيل حكومة ليبية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي والدخول في حوار وطني يحقق التوافق بين كافة أبناء الشعب الليبي.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الوزيرين تناولا ايضا خلال اللقاء عددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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