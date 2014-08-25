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ضبط مواد مخدرة في كمين بمركز بلاط بالوادي الجديد

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ضبط مواد مخدرة في كمين بمركز بلاط بالوادي الجديد ضبط مواد مخدرة في كمين بمركز بلاط بالوادي الجديد

أرشيفية

تلقي اللواء نبيل العشري مدير امن الوادي الجديد بلاغا من قسم شرطة بلاط  يفيد بضبط مواد مخدرة في كمين تنيدة بمركز بلاط.

وكشف محضر الواقعة قيام حملة أمنية ليلية بدائرة مركز شرطة بلاط بقيادة كلا من بقيادة العميد صبري غازي مدير مباحث المديرية والعقيد عصام مهني رئيس مباحث المديرية بمركز بلاط وقراه أسفرت عن ضبط ” إبراهيم . أ . أ ” 20 سنة طالب ومقيم كفر الشيخ وبحوزته 5 أقراص مخدرة ولفافة بانجو.

وذكر محضر الشرطة اعتراف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر رقم 191 جنح قسم شرطة بلاط لسنة 2014 وتمت إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

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