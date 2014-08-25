كوب شاي يتسبب في ‎مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي

وقعت مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي بسبب الخلاف علي تناول كوب من الشاي داخل الزنزانة، أصيبق على إثرها أحدهما.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من سجن الوادى الجديد يفيد بوصول سجين مصاب في مشاجرة إلي مستشفي سجن المحافظة العمومي، وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين كلا من محمد . ج . ع “، 19 سنة عاطل ،ومقيم المنيرة بمركز الخارجة ،ومحبوس احتياطيا في تهمة هتك عرض ،و ” مجدي . م “34 سنة ، عاطل ،ومقيم شارع الهرم بالجيزة ومحبوس احتياطيا في تهمة مخدرات بسبب الخلاف علي تناول كوب من الشاي داخل الزنزانة ،أسفرت المشاجرة عن إصابة السجين الأول بكدمات وجروح مختلفة في منطقة العين .

تحرر للواقعة المحضر رقم 3904 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2014 ،وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.