أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

كوب شاي يتسبب في ‎مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي

Google+ Print
كوب شاي يتسبب في ‎مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي كوب شاي يتسبب في ‎مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي

مديرية أمن الوادى الجديد

وقعت مشاجرة بين سجينين داخل زنزانتهما بسجن الوادي الجديد العمومي بسبب الخلاف علي تناول كوب من الشاي داخل الزنزانة، أصيبق على إثرها أحدهما.

تلقي اللواء نبيل العشري، مدير أمن الوادي الجديد بلاغاً من سجن الوادى الجديد يفيد بوصول سجين مصاب في مشاجرة إلي مستشفي سجن المحافظة العمومي، وتبين نشوب مشاجرة بالأيدي بين كلا من محمد . ج . ع “، 19 سنة عاطل ،ومقيم المنيرة بمركز الخارجة ،ومحبوس احتياطيا في تهمة هتك عرض ،و ” مجدي . م “34 سنة ، عاطل ،ومقيم شارع الهرم بالجيزة ومحبوس احتياطيا في تهمة مخدرات بسبب الخلاف علي تناول كوب من الشاي داخل الزنزانة ،أسفرت المشاجرة عن إصابة السجين الأول بكدمات وجروح مختلفة في منطقة العين .

تحرر للواقعة المحضر رقم 3904 جنح قسم شرطة الفرافرة لسنة 2014 ،وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا