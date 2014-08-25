اصطدام قطار بجسم غريب يوقف حركة القطارات فى المنيا لأكثر من 30 دقيقة

تسبب اصطدام القطار رقم 983 المتجة من جنوب الصعيد الى القاهره فى المسافة بين قريتى المودة وابا الوقف التابعتين لمحافظة المنيا فى توقف حركة القطارات لأكثر من 30 دقيقة.

> كان عامل مزلقان محطة سكك حديد مغاغة قد فوجىء بتسرب السولار من قاطرة القطار مما أدى الى وقف تحركة بالمحطة لاصلاح خزان القاطرة وتم استأنف الرحلة الا ان التسرب تكرر مرة اخرى امام محطة سكك حديد ملاطية شمال مغاغة فتم توقف القطار.

> كان مسئول بسكك حديد مغاغة قد أعلن ان القطار اصطدم بجسم غريب ادى الى حدوث تسرب بخزان القاطرة وقد تم الاستعانة بالامداد واستأنف حركة القطار مرة اخرى بعد ان فشلت محاولات الاصلاح.