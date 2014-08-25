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ضبط صاحب مطعم لإطلاقه النار على مسجل خطر قام بسرقته بالغردقة

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ضبط صاحب مطعم لإطلاقه النار على مسجل خطر قام بسرقته بالغردقة ضبط صاحب مطعم لإطلاقه النار على مسجل خطر قام بسرقته بالغردقة

أرشيفية

ألقت مباحث البحر الأحمرالقبض علي صاحب مطعم بشارع الاستاد بالغردقة، بعد قيامه بإصابة شخص بطلق نارى، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة التحقيقات.

كانت الجهود الأمنية قد أسفرت عن التوصل لشخصية مرتكب الواقعة، ويدعى (سمير.ي.ج 65سنة) صاحب مطعم ومقيم الغردقة، وتم ضبطه والسلاح المستخدم وهو عبارة عن طبنجة ماركة “ستار بلجيكى 9مم قصير” غير مرخصة وعدد (4) طلقات حية من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح المستخدم وأنه اكتشف عدة مرات سرقة بعض معدات المطعم الخاص به، وأثناء تواجده تلاحظ له قيام المذكور بالسرقة وعند محاولة ضبطه قاوم وحاول الهرب مما دعاه إلى إطلاق النار عليه.

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