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ربيع الزين ملكاً على عرش لبنان الجمالي بحضور نوال الزغبي

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ربيع الزين ملكاً على عرش لبنان الجمالي بحضور نوال الزغبي ربيع الزين ملكاً على عرش لبنان الجمالي بحضور نوال الزغبي

الإثنين 25-08-2014 06:21

بحضور عدد من الشخصيات السياسية والإجتماعية والفنية تم تتويج الشاب ربيع الزين ملكاً لجمال لبنان لعام 2014، بعد أن تنافس على اللقب 17 شاباً، في صالة السفراء في كازينو لبنان.
أحيت الحفل الفنانة نوال الزغبي التي خطفت الأنظار بثوب أرجواني اللون من تصميم المصمم اللبناني زهير مراد والذي تتعامل معه نوال للمرة الأولى، ومن المرجح أن يكون لها 3 إطلالات، سبق أن قامت نوال بتسجيل إطلالتين منهما.
قدمت الحفل الإعلامية ريتا حرب، كما انه من المقرر عرض الحفل يوم الخميس المقبل على شاشة "ام تي في" اللبنانية .
مرّت مرحلة الاجابة عن أسئلة اللجنة، واللوحة الموسيقية الراقصة. خمسة شبان وصلوا الى النهائيات، في مواجهة السؤال الموحّد. وبعدها أعلنت ريتا النتيجة النهائية فحمل لقب الوصيف الثاني ايلي جرجس والوصيف الأول كان من نصيب جان بول بيطار أما الملك فكان ربيع الزين.

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سيدتي