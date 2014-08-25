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استئناف محاكمة «حبارة» و34 متهمًا في «مذبحة رفح الثانية» اليوم

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تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة عادل حبارة، و34 متهماً من خلية «الأنصار والمهاجرين»، في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«مذبحة رفح الثانية»، حيث تسمع لشاهدي الإثبات بعد أن أمرت بضبط وإحضار 3 من شهود الإثبات وصرح لهم بالشهادات المطلوبة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء ونسبت لهم كذلك ارتكاب المذبحة، التي راح ضحيتها 25 من مجندي الأمن المركزي بجانب قتل مجندين للأمن المركزي ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

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