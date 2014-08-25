أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

وفاة الممثل والمخرج البريطاني ريتشارد أتينبورو عن 90 عاما

Google+ Print

توفي الممثل الشهير والمخرج البريطاني الحائز على جائزة أوسكار، ريتشارد أتينبورو عن 90 عاما، وفقا لما ذكره ابنه مايكل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مساء الأحد.

وحصل «أتينبورو»على جائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمه الشهير «غاندي» في عام 1982.

وعلى مدى مسيرة فنية امتدت لنحو ستة عقود أمام وخلف الكاميرا، قدم «أتينبورو» العديد من عشرات الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها «شادولاندز» (1993)، «كراي فريدوم» و«شابلن».

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بيانا مساء الأحد، وصف فيه أتينبورو بأنه «احد عظماء السينما.»

وأضاف «كاميرون»: «كان ممثلا رائعا في فيلم 'برايتون روك' وكان إخراجه لفيلم (غاندي) مذهلا».

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية