وفاة الممثل والمخرج البريطاني ريتشارد أتينبورو عن 90 عاما

توفي الممثل الشهير والمخرج البريطاني الحائز على جائزة أوسكار، ريتشارد أتينبورو عن 90 عاما، وفقا لما ذكره ابنه مايكل في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» مساء الأحد.

وحصل «أتينبورو»على جائزة أوسكار أفضل مخرج عن فيلمه الشهير «غاندي» في عام 1982.

وعلى مدى مسيرة فنية امتدت لنحو ستة عقود أمام وخلف الكاميرا، قدم «أتينبورو» العديد من عشرات الأعمال الفنية الناجحة من أبرزها «شادولاندز» (1993)، «كراي فريدوم» و«شابلن».

وأصدر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بيانا مساء الأحد، وصف فيه أتينبورو بأنه «احد عظماء السينما.»

وأضاف «كاميرون»: «كان ممثلا رائعا في فيلم 'برايتون روك' وكان إخراجه لفيلم (غاندي) مذهلا».