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رئيس النمسا ينتقد إسرائيل جراء حربها على غزة

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وجه الرئيس النمساوي هاينز فيشر، انتقادات لإسرائيل بسبب حربها على غزة.

وقال في الكلمة الافتتاحية لمنتدى «ألباخ» السنوي بمقاطعة تيرول غربي النمسا، الأحد، إن «عدد الضحايا الفلسطينيين كبير جداً مقارنة بتبريرات إسرائيل أفعالها وحماية أراضيها».

وردا على اتهام إسرائيل لمن ينتقدها بمعاداة السامية، قال: «لا يمكن أن يصل انتقاد إسرائيل إلى مستوى معاداة السامية».

جدير بالذكر ان منتدي ألباخ السنوي هو منتدى أوروبي يستمر ثلاثة ايام بمشاركة مسؤولين وخبراء ومتخصصين من مؤسسات ودول الاتحاد الأوروبي.

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