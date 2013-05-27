وزير التخطيط: الحكومة وضعت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي

كتب : أ ش أ منذ 26 دقيقة

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج أن الحكومة المصرية تعمل حاليا على محورين أساسيين الأول يتعلق بمعالجة مشاكل المرحلة الانتقالية والثاني يتعلق بمعالجة مشاكل قديمة ممتدة منذ ثلاثين عاما.

وأشار دراج، في تصريح له اليوم، إلى أن الحكومة قامت بوضع برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي يتناول سبعة محاور رئيسية، هي الإصلاح المالي خلال الأجل القصير والمتوسط، ومكافحة الفساد، والعدالة الإجتماعية، والاستثمار والتشغيل، والإبداع وريادة الأعمال والتنمية الصناعية، ومحور الطاقة والثروات التعدينية وأخيرا محور السياحة.

وفيما يتعلق بتفعيل دور الشراكة الدولية تطرق الوزير إلى أمرين رئيسيين الأول يتعلق بأهمية أن يقدم شركاء مصر للتنمية دعمهم وخدماتهم بما يتسق مع أولويات مصر الحقيقية وليس وفقا لأولويات دول قد حققت شوطاً كبيراً فى التنمية وتتبنى قضايا ليست على سلم أولوياتنا والأمر الثانى يتعلق بمعيار نجاح المشروعات لدى المؤسسات التمويلية الدولية والذى يتم التركيز بمقتضاه على أنفاق الأموال أى معدل المسحوبات من مبلغ المشروع وذلك دون التأكد من مدى تحقيق المشروع لأهدافه .

وأوضح الوزير أنه تطرق، في كلمته أثناء الجلسة العامة بالمنتدي الاقتصادي العالمي بالأردن، إلى قضية الشمولية السياسية والحد من الانقسامات وعلاقة ذلك بتعزيز النمو الاقتصادي ودفع الاستثمارات.

وشدد الوزيرعلى أنه ينبغى تحديد معنى الشمولية السياسية لافتا الى أنه ليس من المتوقع أن تضم أي حكومة كافة الأطراف السياسية، وإنما الشمولية تعنى بأن الجميع مسموح له بالتعبير عن رأيه والتأثير على اتخاذ القرار من خلال مؤسسات ديمقراطية منتخبة والمعيار القياسى فى مصر هو تشكيل البرلمان والذى سيضم الأغلبية والمعارضة ليقدم بذلك المعنى الحقيقى للمشاركة السياسية.

وأكد دراج أن الأهم في هذه المرحلة هو تمكين كافة طبقات المجتمع خاصة الشباب من المشاركة فى العملية الاقتصادية والتنموية.