"غد الثورة" يعلن إصدار صحيفة يومية وقناة فضائية

الحزب يجدد رفضه توقيت مناقشة قانون السلطة القضائية

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 23 دقيقة

جدد الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، رفض الحزب وهيئتيه العليا والبرلمانية بمجلس الشورى، توقيت مناقشة قانون السلطة القضائية، مطالبا بإرجائه حتى انتخاب مجلس النواب القادم.

وأعلن نور، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب، عن إصدار صحيفة يومية باسم "غد مصر"، منتصف يونيه المقبل، والبدء في إجراءات إطلاق قناة فضائية تحمل نفس الاسم.

وقال محمد جرامون، عضو المكتب السياسي للحزب، إن أعضاء الهيئة العليا أعربوا عن قلقهم الشديد من الأزمات السياسية التي تمر بها البلاد، واستمرار حالة الانقسام والاستقطاب الحاد بين القوى، مشيرا إلى أن الهيئة العليا أثنت على موقف الهيئة البرلمانية للحزب داخل مجلس الشورى، من رفض توقيت مناقشة قانون السلطة القضائية، وطالبوا بإرجائه حتى انتخاب مجلس النواب.

وأضاف أن الهيئة العليا قامت باستكمال انتخابات المكتب التنفيذي، حيث تم انتخاب الدكتور طارق حماد، عميد تجارة عين شمس، والدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون الدستوري بكلية الشرطة، مساعدين لرئيس الحزب، والمهندس محمد مراد، المالك السابق لقناة التحرير، رئيسا للجنة الإعلام، والدكتورة أماني البري، الأستاذ بتجارة عين شمس، رئيسا للجنة تنمية الموارد.