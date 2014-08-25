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صورة سلمى رشيد تباع في مزاد علني و تفاجئ جمهورها بأغنية عن غزة

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صورة سلمى رشيد تباع في مزاد علني و تفاجئ جمهورها بأغنية عن غزة صورة سلمى رشيد تباع في مزاد علني و تفاجئ جمهورها بأغنية عن غزة

الأحد 24-08-2014 15:37

فاجأت سلمى رشيد متابعيها على صفحتها الخاصّة في تويتر بتلقّيها دعوة لحضور حفل افتتاح مزاد المعرض الدولي التّشكيلي، الذي أقامته الفنانة التشكيلية المغربية سعاد الكوطييط.

ونشرت سلمى صورة الفنانة التشكيلية وبجانبها اللوحة التي رسمتها لسلمى، وكتبت في تعليق على الصورة :
"شكر كبير للفنانة التشكيلية سعاد الكوطييط على هذه اللوحة الرائعة التي تحمل صورتي والتي كانت لوحة العرض حيث عرضت في المزاد في افتتاح المعرض الدولي التشكيلي."، واعتذرت سلمى عن عدم حضور الافتتاح.

وفي سياق أخر وفي خطوة مُفاجأة أخرى، نشرت نجمة أراب أيدول في نسخته الثانية، برومو لأغنية تضامنية مع غزة تحت عنوان: "أعيدوا لي"، من كلمات الشّاعر الفلسطيني رامي شبانة و ألحان خالد خصيب، وتوزيع محمد علي.
وكانت رشيد قد عبّرت عن تضامنها أكثر من مرة مع مواطني غزة.

 

برومو الأغنية

 

 

 

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