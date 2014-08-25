ديم براون تواجه مرض السرطان للمرة الثالثة

كشفت إحدى الصحف الأجنبية أنه وللأسف تم تشخيص إصابة النجمة التلفزيونية Diem Brown بسرطان القولون.

وقالت Megan شقيقة Diem البالغة من العمر 32 عاماً، إن الأطباء وبعد أن أجروا لها الفحوصات الطبية اللازمة، وجدوا ورماً ضخماً على القولون، فأدخلوها فوراً إلى غرفة العمليات، ليكتشفوا خلال العملية أن هناك العديد من الأورام السرطانية المنتشرة في جسدها.

وأضافت Megan خلال حديثها لصحيفة People الأمريكية، أن شقيقتها ستخضع بعد يومين لعملية جراحية أخرى، لأن الأولى سببت لها إلتهاباً حاداً في بطنها وجهازها الهضمي، وبعد حوالي الأسبوعين ستبدأ بجلسات علاجها الكيميائي.

أما عن وضع Diem Brown النفسي، فأكدت شقيقتها أن معنوياتها عالية جداً، وهي متفائلة وعلى ثقة أن الله سيعطيها كل ما تستحقه.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها مقدمة برامج تلفزيون الواقع Brown بهذا المرض العضال، ففي العام 2012 أصيبت بسرطان المبيض، وبعد أن تلقّت العلاجات اللازمة شفيت منه.

وفي العام 2013، واجهت Diem عوارض سرطان الكبد، لكنها تخلصت منه بعد فترة قصيرة وتغلبت عليه.