حبيب هيلاري داف منذ 14 عاماً يستغل طلاقها

بالرغم من مرور 14 عاماً على إنفصالهما، إلا أن المغني الأمريكي Aaron Carter لم يستطع نسيان النجمة العالمية Hilary Duff، التي وصفها بأنها حب حياته.

Carter البالغ من العمر 26 عاماً، قال خلال حفل إفتتاح Dave & Buster’s داخل مركز Hollywood & Highland مساء الخميس، إنه يتمنى رؤية Duff مجدداً، كما تعهّد بأن يبذل كل ما بوسعه من أجل إستعادتها، خصوصاً أنها وزوجها أعلنا إنفصلا نهائياً وبشكل رسمي وقانوني.

وتابع Aaron كلامه قائلاً: لا أعرف كيف تبدو هي الآن، وهي لا تعرف كيف أصبحت أنا اليوم، لكن إن منحتني فرصة جديدة لإصلاح أخطائي وتسوية خلافاتنا، أعدها أنها ستكون أسعد إنسانة في العالم... أرغب بالإستسلام لها والعيش معها بقية حياتي.

يشار إلى أن علاقة Aaron Carter و Hilary Duff بدأت عام 2001 وإنتهت في الـ 2003 بسبب النجمة Lindsay Lohan التي أقامت علاقة سرية مع Carter.

وفي سنة 2007 تعرفت Hilary على لاعب الهوكي الكندي Mike Comrie، وبعد 3 سنوات أعلنا خطوبتهما في شباط 2010، ثم تزوجا في آب من العام نفسه، ورُزقا بطفلهما الأول في آذار 2012.

خلال الأشهر القليلة الأخيرة، واجه الثنائي الكثير من المشاكل، فقررا الإنفصال بشكل هادئ، وإتفقا على أن يتشاركا حضانة Luca Cruz Comrie.