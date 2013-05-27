مشادة بين نواب "الحرية والعدالة" و"النور" بـ"الشورى" بسبب القرض القطري

نائب "النور" يسأل ممثل "المالية" عن عدم مناقشة الوديعة القطرية في مجلس الشورى

كتب : محمد يوسف منذ 13 دقيقة

نشبت مشادة حادة بين نواب حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي، خلال الاجتماع الثالث للجنة المالية بمجلس الشورى مساء اليوم، وصلت إلى حد رفع رئيس اللجنة، النائب محمد الفقي، الاجتماع وأنهاه قبل استكماله.

وبدأت المشادة عندما وجه النائب السيد عارف، عن حزب "النور" السلفي، سؤالا إلى ممثل وزارة المالية، حول عدم مناقشة الوديعة القطرية لمصر في مجلس الشورى، رغم أن هناك ودائع أخرى قد نوقشت بالمجلس، وهو ما رد عليه النائب أشرف بدر الدين، عن حزب الحرية والعدالة، بأن الودائع لا تدخل المجلس، فما كان من السيد عارف إلا أن وجه حديثه لنواب الحرية والعدالة بقوله "أنا بسأل الحكومة..هو إنتم بقيتم حكومة؟"، وهنا ثار نواب "الحرية والعدالة"، فيما طلب "بدر الدين" من رئيس اللجنة ضرورة اعتذار النائب السلفي، معتبرا ذلك اتهاما للنواب.

ومن جانبه، تدارك رئيس اللجننة الموقف، واضطر إلى إنهاء الاجتماع، قبل أن يتطور الخلاف بين نواب الحزبين، خاصة وأن أصوات النواب علت لتملأ أروقة مجلس الشورى.