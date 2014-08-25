حبيبة جورج كلوني المصارعة تنجب طفلتها الأولى

أنجبت الممثلة الأمريكية والمصارعة السابقة Stacy Keibler طفلتها الأولى Ava Grace Pobre، من زوجها الرئيس التنفيذي لشركة Future Ads رجل الأعمال Jared Pobre.



وقد أعلنت Keibler، حبيبة George Clooney السابقة، هذا الخبر من خلال حسابها الخاص على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، قائلة: أنا و Jared مباركان الآن بقدوم حب جديد إلى حياتنا. Ava ولدت بتاريخ 20 آب في منزلنا، ونحن الآن سعيدان أكثر من أي وقت مضى. شكراً للجميع على تمنياتكم وطاقاتكم الإيجابية.



Keibler دخلت العام الماضي في علاقة عاطفية مع Pobre البالغ من العمر 39 عاماً بعد صداقة إستمرت طويلاً، وفي شهر شباط، أي بعد أسبوعين من زواجها سراً في المكسيك، أعلنت خبر حملها.



يشار إلى أن Stacy Keibler البالغة من العمر 34 عاماً والتي تعشق الدراجة، كانت حبيبة النجم العالمي George Clooney، من الـ 2011 حتى الـ 2013.

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