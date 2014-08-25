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المغربية ياسمين التازي تُطلق سينغل بالمصرية قريباً

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المغربية ياسمين التازي تُطلق سينغل بالمصرية قريباً المغربية ياسمين التازي تُطلق سينغل بالمصرية قريباً

الأحد 24-08-2014 21:08

تستعد الفنانة المغربية ياسمين التازي، نجمة النّسخة الثامنة من برنامج ستار أكاديمي، لإطلاق أول عمل لها، تحت عنوان "معاه بعيش" باللهجة المصرية، بعد أنّ عرفها الجمهور خلال برايمات برنامج ستار أكاديمي، بتأديتها "ببراعة" للأغاني باللغات أجنبية.

وكانت ياسمين التازي، قد أكّدت في تصريحات إعلامية على قنوات مصرية، أنها تعمل على ألبومها الأول، لكنها عادت واختارت إصدار سينغل، لاستئناف العمل على الألبوم الكامل فيما بعد.

وأكدت التازي عبر حسابها الخاصّ على موقع "تويتر" أن الألبوم سيكون جاهزاً قريباً، لكنها ارتأت تقديم عمل منه لجمهورها.

 

 

 

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