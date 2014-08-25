هدى سعد تتألق في مهرجان أصوات نسائية رغم غضب الصحافة منها

تألّقت الفنانة هدى سعد على منصة مهرجان "أصوات نسائية" في ثاني سهراته، حيث أطّربت الجمهور الحاضر الذي تجاوب معها بشكل كبير، إذ سيطرت على الخشبة بكل احترافية، غير أنّ هدى لم تكن لبقة في الندوة الصحفية، وانفعلت بشدّة على طرح بعض الأسئلة التي اعتبرتها متجاوزة للحدود، خصوصاً السّؤال المُتعلق بخلافها مع أسماء المنور، لكن احترافيتها في الغناء وتمرسها، غفرا لها زلاّت اللّسان أمام الصحافيين.

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