إصابة سوج نايت بطلقين ناريين خلال حفل كريس براون

أفادت العديد من التقارير الصحفية أن المنتج الموسيقي العالمي Suge Knight أصيب فجر اليوم بطلق ناري، خلال وجوده داخل أحد ملاهي غرب هوليوود الليلية.

Knight البالغ من العمر 49 عاماً كان من ضمن المدعوين إلى الحفل الذي أقامه المغني Chris Brown في ملهى 10AK قبل توزيع جوائز MTV Video Music Awards، وعند الساعة الواحدة والنصف فجراً سُمع صوت طلقات نارية كما إخترقت 4 رصاصات الملهى المكتظ بالنجوم منهم: Richard Simmons و Tyson Beckford و Mark Ballas و justin bieber...

وأكد شهون عيان أن أجواء الخوف والرعبة سيطرت على المكان، كما هرع رجال الشرطة والأمن إلى الداخل فوراً، فوجدوا أن Suge قد أصيب بطلقين ناريين، بينما حاول الآخرين الفرار وإيجاد مخبئ آمن.

وبدورها، قالت عارضة الأزياء Simone Holtznagel إنها كانت في الحمّام حين وقعت الحادثة، ووصفتها بأنها محاولة إغتيال لـ Chris Brown.

ولفت أحد المقربين من Knight أنه تمكن من المشي إلى خارج الملهى، ثم وصلت سيارة الإسعاف ونقلته إلى إحدى مشتشفيات المنطقة، حيث خضع لعملية جراحية.

لم يصدر حتى الآن أي بيان أو تقرير يوضح مدى خطورة وضع Suge الصحي، لكن كل ما أفاد به الأطباء والشهود، هو أن الطلقة الأولى أصابته في بطنه، والثانية في يده.

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