بالفيديو.. مؤسس المخابرت القطرية: 6 أبريل جواسيس لأمريكا ويعملون الآن لصالح”الإخوان “

أكد اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرت القطرية، أمس الأحد :” أن مصر مستهدفة من أجهزة المخابرات الدولية، وذلك ما دفع تلك الأجهزة لتجنيد أعضاء حركة 6 إبريل، حيث عملوا كجواسيس للولايات المتحدة، ومؤخرًا عملوا لصالح الإخوان المسلمين.

وأضاف منصور، خلال لقائه على فضائية دريم 2″ :” أعضاء 6 إبريل الآن مستخبيين ولابسين طرح بعد أن اكتشف الشعب حقيقتهم”.

وأكد مؤسس المخابرات القطرية، إن جهاز المخابرات في مصر لا يتدخل للتأثير على اتخاذ أي قرار، مشيرا إلى أن دور الجهاز هو جمع المعلومات وعرض النتائج على المسئوليين في الدولة والذي يقومون بدورهم باتخاذ القرار.

وتطرق مؤسس المخابرت القطرية إلى دور المخابرات القطرية، وقال إنها تستخدم الآن بشكل خاطئ تماما لأنه أنشأ لتأمين المشرق العربي ضد المخاطر الإيرانية، ولم يتدربوا على العمل خارج قطر وهذا ما أدى إلى فشلهم في ذلك.

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