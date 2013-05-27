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الثوم يقوي الجهاز المناعي ويطرد السموم.. ويمكن التخلص من رائحته بالبقدونس

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الثوم يقوي الجهاز المناعي ويطرد السموم.. ويمكن التخلص من رائحته بالبقدونس الثوم يقوي الجهاز المناعي ويطرد السموم.. ويمكن التخلص من رائحته بالبقدونس
يدخل في علاج الأسنان والسعال ووجع الأذن والالتهابات الجلدية.. ويعتبر أيضا مضادا حيويا طبيعيا

كتب : روان مسعد منذ 3 دقائق

للثوم فوائد صحية عديدة، فهو علاج لكثير من الأمراض وواقٍ لأمراض أخرى، حيث يحتوي على مستويات عالية من المنجنيز والكالسيوم وفيتامينات B6 وB1 وC، كما يحتوي على الكثير من الفوسفور والنحاس والبوتاسيوم والسيلينيوم ومركب التربتوفان، وهي كلها مواد مضادة للأكسدة ومعادن تفيد في تحسين أداء الجهاز المناعي.

ويعتبر الثوم أيضا مضادا حيويا طبيعيا، لكن لا يمكن استبداله بالمستحضرات الطبية، فهو يحارب البكتيريا والفيروسات المرتبطة بنزلات البرد والإنفلونزا، كما يدخل في علاج الأسنان والسعال ووجع الأذن والالتهابات الجلدية.

ويساعد الثوم الكبد على طرد السموم غير المرغوب بها من الجسم، وفي الوقت نفسه يحافظ عليه من الضرر، كما يعمل على التطهير التدريجي للمعدة والرئة، ويحسن من صحة القلب في عدة نواحٍ، حيث يخفف من كثافة الدم وبالتالي يقلل من حدوث الجلطات، ويسمح بتدفق الحديد خلال خلايا الجسم وبالتالي يفتح الأوعية الدموية، كما كشفت دراسة أنه يخفض ضغط الدم ومستويات السكر والكوليسترول، وهو مضاد جيد لالتهابات القلب، وأيضا يُعتقد أن المركبات الكيميائية الموجودة في الثوم تساهم في الحد من التهابات المفاصل.

ويمكن التخلص من رائحة الثوم الكريهة التي لا تذهب بسهولة بمضغ الخضراوات الطازجة، مثل البقدونس، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكلوروفيل، وهو بمثابة معطر طبيعي للفم، وكذلك يمكن أكل المسطردة أو مضغ "لبان" وحلوى بنكهة النعناع.

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