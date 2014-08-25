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وزارة النقل: شبكة الطرق الجديدة ستوفر 117 مليار جنيه سنويًا لخزانة الدولة

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وزارة النقل: شبكة الطرق الجديدة ستوفر 117 مليار جنيه سنويًا لخزانة الدولة وزارة النقل: شبكة الطرق الجديدة ستوفر 117 مليار جنيه سنويًا لخزانة الدولة

قال الدكتور أحمد إبراهيم موسى، مستشار وزير النقل للتخطيط :” إن الطرق الجديدة المتوقع إنشاؤها خلال عام، ستؤدي إلى توفير ٣٠٪ من الوقود المستهلك، وهو ما سيؤدي إلى توفير ١١٧ مليار جنيه سنويًا لخزانة الدولة ” .

وأوضح موسى لبرنامج “ثلث الثلاثة”، على قناة “أون تي في”، أمس الأحد، :” أن ٩٨٪ من إجمالي نقل البضائع في عن طريق النقل البري مقابل ١.٥٪ بواسطة السكك الحديدية ” ، مضيفًا: ” الشبكة الجديدة ستكون قاطرة التنمية في مصر، وستسهم في زيادة معدلات التنمية بمقدار ٢.٤٪ ” .
> وأكد مستشار وزير النقل للتخطيط أن شبكة الطرق سيتم تصميمها وفقًا لأحدث المعايير والمواصفات العالمية ورفع مستويات الأمان بها وصيانتها بشكل دوري، حتى يتم تلافي عيوب الطرق في مصر على مدار السنوات الماضية.

 

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