أشرف سالمان: مصر تعطي أعلى عائد من الاستثمار بعد البرازيل

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار: إن القطاع الخاص والمستثمرين هما هدف الوزارة في الفترة القادمة لدفع عجلة الاستثمار في مصر، والعمل على إزالة كافة العوائق التي تقف أمامه.

وأضاف «سالمان» خلال حواره لبرنامج «نبض القاهرة» المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن مصر تعطي أعلى عائد من الاستثمار بعد البرازيل؛ بنسبة تصل إلى 33% من قيمة الاستثمارات، لافتًا إلى أن الاستثمار هو من سيقود التنمية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الاستثمارات العربية جزء أساسي على خريطة الاستثمار في مصر، وأن الوزارة تعمل على حل مشاكل المستثمرين العرب، مشيرًا إلى تخطي الاستثمارات السعودية في مصر الـ9 مليارات دولار.

وعن شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك المصرية لمشروع قناة السويس، قال «سالمان»: إن الشهادات ليس لها حد أقصى ومضمونة من الدولة وعائدها 12% سنويًّا، ويمكن استردادها بعد 6 أشهر من شرائها أو الاقتراض عليها، لافتًا إلى أن حصيلة الشهادات تعود لمشروع حفر القناة الجديدة، لتفعيل المشاركة الحقيقية بين المواطنين.