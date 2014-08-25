تدريب 316 موظفاً في أمانة تبوك

أنهت أمانة منطقة تبوك ممثلة في إدارة التطوير الإداري تدريب ما يزيد على 316 موظفاً من موظفيها. وقال مدير إدارة التطوير الإداري جبريل العسيري بأن الإدارة حرصت على تطوير أداء موظفي الأمانة في جميع مجالات العمل البلدي المختلفة من خلال توفير دورات إدارية وفنية وهندسية وتطويرية لجميع الموظفين.

وأضاف العسيري، أن الإدارة حرصت على إيجاد دورات تطويرية لأداء موظفيها في التعامل مع المراجعين.

وقال إن الإدارة لن تألو جهداً في سبيل تطوير قدرات وأداء موظفيها للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.