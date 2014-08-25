«بر جدة» تلحق 20 شاباً وشابة من الأسر المحتاجة ببرامج تأهيل تنتهي بالتوظيف

الحقت جمعية البر بجدة 9 شباب و11 شابة ببرنامج تدريبي تأهيلي منتهٍ بالتوظيف في مجال الموارد البشرية بالتعاون مع عدد من الشركات الوطنية ضمن برنامج التأهيل والتوظيف لأبناء الأسر المستفيدة والمسجلة رسمياً لدى الجمعية.

وأوضح أمين عام جمعية البر بجدة وليد أحمد باحمدان، أن الجمعية تحرص على تدريب وتأهيل أبنائها وأبناء الأسر المستفيدة من خدماتها من خلال التدريب والتأهيل بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم وتوفير وظائف مناسب لهم.

وبيّن أن الجمعية وظفت الكثير من فتيات الأسر المستفيدة من خدماتها في وظائف بائعات وخطوط إنتاج في مصانع وطنية بعد تأهيلهن وتطوير قدراتهن، مشيراً إلى أن الجمعية وبدعم أهل الخير تسعى للمساهمة في إدخال السعادة على قلوب فتيات وسيدات المجتمع اللاتي يسعين لإيجاد مصدر دخل لهن.

وأكد أن الجمعية تسعى لتحقيق التكاتف والتكافل الإنساني الاجتماعي عبر رعاية الأيتام والأرامل والأسر الفقيرة وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، مبيناً بأن الجمعية تسعى لإعانة الأسر بطريقة غير تقليدية عبر إدخالهم في برنامج إقراض متدرج بطريقة ميسرة تساعدهم على إقامة مشاريع متناهية الصغر من داخل منازلهم بهدف زيادة دخلهم واكتفائهم ذاتياً وحفظهم من سؤال الحاجة وتأهيل وتوظيف أبنائهم وبناتهم.