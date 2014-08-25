خيرية «مودة» تشارك في ملتقى صيفي بجدة

تشارك جمعية المودة الخيرية للإصلاح الاجتماعي بمحافظة جدة بجناح تعريفي توعوي ضمن فعاليات الملتقى الصيفي 35 والذي ينظمه المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالعزيزية بجدة وذلك بمركز الملك عبدالعزيز بأبرق الرغامة.

وأكد مدير عام جمعية المودة الخيرية الاستاذ محمد بن علي آل رضي بأن الجمعية تعمل من خلال مشاركتها للتعريف بمناشط وأدوار الجمعية وإنجازاتها عبر برامجها المتنوعة، والتي تسعى لمعالجة مشكلات الأسرة ووضع الحلول المناسبة لها والأخذ بيدها إلى بر الأمان والسعادة والاستقرار، فضلاً عن التعريف بسعي الجمعية لإبراز دورها في تقديم خدماتها المختلفة للمجتمع من خلال التوعية ونشر الثقافة الأسرية الصحيحة وتشجيع التوجيه والتوعية في أمور الأسرة وبناء علاقاتها من خلال الدورات والمحاضرات والإصدارات التي تقوم بها الجمعية.

وأشار آل رضي إلى أن الجمعية لها جملة من المناشط والبرامج من بينها الإصلاح الأسري، والاستشارات الأسرية المباشرة والهاتفية، وعقد دورات لتأهيل الشباب والفتيات للحياة الزوجية، وعقد دورات لتأهيل المرأة للقيام بدورها في الحياة كزوجة صالحة، وإصدار مطويات ونشرات لتوعية أفراد الأسرة بالحياة الزوجية، وإقامة محاضرات عامة في الحياة الزوجية للمحافظة على استقرار الأسرة وتماسكها، وعقد ملتقيات ومنتديات لدراسة قضايا الأسرة بهدف معالجتها، وتنظيم وإعداد وإقامة المسابقات للتوعية بالقضايا الأسرية، وتنفيذ ونشر الدراسات والأبحاث العلمية بهدف تعميم الفائدة.