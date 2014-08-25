مستشارات اجتماعيات يجبن على مشكلات النساء في مهرجان صيف جامعة الإمام

يختتم الخميس المقبل مهرجان صيف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية المخصص للنساء والأطفال ويشارك به مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية ممثلاً في القسم النسائي.

وأكدت نوال الصقيه مسؤولة العلاقات العامة بالمركز استمرار المركز في المشاركة بمثل هذه المهرجانات بمشروعات هادفة وبرامج متنوعة مقدمة للمرأة والطفل ممثلة في برامج اجتماعية وتثقيفية وترفيهية ودورات تدريبية مجانية وغيرها وقالت إن باب المشاركة بها كان وما يزال متاحا للجميع إسهاماً من المركز في صقل المواهب وإبرازها داخل المجتمع والانتفاع بها، وتطوير القدرات وتنميتها وتشجع المستفيدات بأسلوب تعليمي وتوعوي وترفيهي وقدمت الصقيه الشكر والتقدير للجامعة والقائمين على المهرجان حيث اتاحوا الفرصة للمشاركة، وتمنت النجاح لفعاليات المهرجان.

وتتضمن مشاركة المركز الحالية فعاليات عديدة منها ركن خاص للاستشارات الاجتماعية ويحظى بإقبالٍ كبير من الحاضرات حيث يتلقى استفساراتهم حول المشكلات النفسية والاجتماعية والزوجية والتربوية التي تواجههم وتجيب عليها أخصائيات اجتماعيات ونفسيات من موظفات المركز.

يذكر أن مشاركة المركز في هذا المهرجان تأتي من اجل مد جسور التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق وترسيخ التنمية الاجتماعية الشاملة في المجتمع بمشاركة جميع أفراده.