ضبط 18 مخالفة على عيادات الأسنان بالشرقية

رصدت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاصة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 18 مخالفة على عيادات الأسنان خلال 70 زيارة مفاجئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وقال مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، الناطق الإعلامي في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة خالد بن محمد العصيمي إن المخالفات تمثلت في ضبط 8 مخالفات كوادر غير مرخصة، و5 مخالفات لأطباء يعملون في عيادات مستقلة، و3 مخالفات لكوادر منتهية الترخيص، ومخالفة لاستخدام أدوات غير معقمة، وأخرى لوجود نقص في الأدوية الإسعافية. وأضاف أن حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية حتم عليها متابعة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت الصحية والممارسين الصحيين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان عدم تكرار ارتكابها، ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الجولات المفاجئة مستمرة لكشف مثل هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها وفق الأنظمة والقوانين.