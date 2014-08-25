أخبار عاجلة

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ضبط 18 مخالفة على عيادات الأسنان بالشرقية

Google+ Print

    رصدت إدارة شؤون القطاع الصحي الخاصة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية 18 مخالفة على عيادات الأسنان خلال 70 زيارة مفاجئة في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

وقال مدير العلاقات والإعلام والتوعية الصحية، الناطق الإعلامي في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة خالد بن محمد العصيمي إن المخالفات تمثلت في ضبط 8 مخالفات كوادر غير مرخصة، و5 مخالفات لأطباء يعملون في عيادات مستقلة، و3 مخالفات لكوادر منتهية الترخيص، ومخالفة لاستخدام أدوات غير معقمة، وأخرى لوجود نقص في الأدوية الإسعافية. وأضاف أن حرص وزارة الصحة على تقديم أفضل الخدمات الصحية حتم عليها متابعة المخالفات المرتكبة من قبل المنشآت الصحية والممارسين الصحيين وتطبيق العقوبات بحق المخالفين لضمان عدم تكرار ارتكابها، ولضمان تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين بالشكل المطلوب، مشيراً إلى أن الجولات المفاجئة مستمرة لكشف مثل هذه المخالفات ومعاقبة مرتكبيها وفق الأنظمة والقوانين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية