«تقنية جدة» تدشن عامها التدريبي الجديد

جدة - ياسر الجاروشة

نظمت الكلية التقنية بمحافظة جدة أمس الأحد حفلها السنوي لاستقبال منسوبيها بمناسبة بداية التدريب للعام الجديد 1435/1436ه بنادي المدربين بمقر الكلية بجدة، وذلك بحضور عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام الإدارية والتدريبية وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية. وبدأ الحفل بكلمة لعميد الكلية رحب فيها بالحضور وهنأهم بانطلاقة العام التدريبي مشيداً بالدور الإيجابي الذي تحقق خلال العام الماضي، وحث على أهمية التعاون وبذل المزيد من العطاء لتحقيق اعلى معدلات الكفاءة الإنتاجية والتميز وفق معايير الجودة التدريبية وتعميق العلاقات الإنسانية في العمل وخلق بيئة عمل مثالية مؤكدا ضرورة الرقي بالعملية التدريبية بما يحقق التطلعات. وأشار السريعي الى الدور المتميز الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على كافة المستويات وخاصة فيما يتعلق بالعملية التدريبية وبيئة التدريب والتوسع في النوعية والمشاريع الجديدة والاستراتيجيات التي تهدف الى ربط المتدرب بسوق العمل ودمج الخبرات المحلية بالخبرات وفق أرقى المعايير العالمية للتدريب. الجدير بالذكر بأن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستقوم هذا العام بتشغيل 27 كلية من خلال بيوت خبرة دولية في مختلف المجالات التقنية والمهنية كما أنتهت من تصميم 49 مشروعا وفق معايير السلامة والجودة الهندسية العالمية.