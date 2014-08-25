«توعية الجاليات في النظيم والجنادرية» يساهم بدخول 65 مسلماً جديداً

يعمل المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في النظيم والجنادرية في الرياض، على قدم وساق لانجاز خططه وبرامجه المرسومة للعام الجاري، حيث أتت جهوده في دخول أكثر من 65 مسلما جديدا للإسلام خلال الشهرين الماضيين.

وحرص المكتب على إقامة برامج دعوية غطى بها مجموعة من فئات المجتمع من الشباب والجاليات، حيث قدم خلال شهري شعبان ورمضان عدة محاضرات ودروس علمية، وإلقاء كلمات توعوية ودعوية في المجالس والتجمعات الشبابية، إلى جانب توزيع ما يقارب 450 مصحف و9000 مطوية تهدف إلى التوعية والإرشاد وبعدةلغات استهدفت مجموعة واسعة من الجاليات.

كما قام المكتب بتسيير رحلات للعمرة مع بداية شهر رمضان للشباب والجاليات، وكان من برامج الرحلة الدعوة إلى الله وتوعية الجاليات المشاركة في العمرة وبلغ إجمالي عدد الأشخاص المشاركين في العمرة 800 شخص.

وقال الشيخ حامد الشمري مدير المكتب، إن قسم دعوة الجاليات قام بنشاط ملحوظ في تنفيذ الزيارات الميدانية في أماكن تواجد الجاليات، حيث قام بتقديم الدروس والمحاضرات وتوزيع المطبوعات والكتب المترجمة، إضافة إلى تفطير عدد يقارب 35000 شخص في 25 موقعا.

وبين الشمري أن قسم الدعوة إلى الله حرص على تنوع برامجه واختلاف أنشطته ليغطي كافة الفئات المستهدفة وكانت مخرجات القسم منذ افتتاح المكتب، توزيع 3875 مصحفا، وتنفيذ 7267 محاضرة، وتنفيذ 3250 درسا علميا، وإلقاء 11282 كلمة توعوية، وتوزيع 121.180 كتابا، وتوزيع 12.600 مطوية، وزيارة 357 مدرسة، وإقامة 1416 محاضرة في معاهد التدريب العسكري، والتكفل ب 3550 حاجا و5250 معتمرا، وإقامة 248 زيارة للإصالاحيات، و231 زيارة ميدانية.

وأضاف الشيخ الشمري أن المكتب يحرص على القرب من المستفيد وتقديم الخدمات وفق ما يحتاجونه، وذلك من خلال القرب بالمصليات إلى الشباب من خلال ما يسمى ب (المصلى الدعوي)، الذي يتميز بالمرونة في التوجيه إلى أماكن تجمعات الشباب ومتنزهاتهم، وأماكن إقامة المناشط الرياضية والترفيهية في الثمامة شمال محطة خزام، وحي النظيم، واستاد الملك فهد، وشمال كبري الفحص الدوري.

وقال الشمري إن القسم النسائي في المكتب أقام 5628 محاضرة ودرسا، ووزع 20 ألف شريط، وساهم في دخول 868 مسلمة جديدة، وأقام 3653 كلمة توعوية، إلى جانب تنفيذ 280 زيارة لمدارس البنات، وتوزيع 16 ألف كتاب، و27760 مطوية، و1090 حقيبة توعوية، و868 هدية للمسلمة الجديدة، وإقامة 46 معرضا ومنشطا ميدانيا، وتنفيذ 75 دورة شرعية، ودخول 1600 طالبة في الحلقات الدعوية، وإقامة 105 مسابقة.

وأوضح الشمري أن المكتب دشن خدمة الواتساب الدعوي، التي أثمر عنها 6244 مشتركا من 30 دولة في 160، وصلت لهم أكثر من 163 ألف رسالة، إلى خدمة البيت السعيد بالواتساب أثمرت عن 4627 مشترك ومشتركة من 27 دولة في 130 مجموعة وصلت لهم 319147 رسالة.

وأكد مدير المكتب أن المشاريع المستقبلية المتوقعة، تتمثل في حملة هم ليسوا بشيء الثانية، وحملة الحياة الثالثة، وملتقى لعلكم تتقون الرمضاني، وبرنامج قيم لتعزيز القيم في المجتمع.