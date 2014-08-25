بالفيديو.. طبيب العملية الجراحية بضوء الهاتف يكشف تفاصيلها وملابساتها

روى عاطف السماك، استشاري أمراض النساء والتوليد بمستشفى الإسماعيلية، تفاصيل إجراء العملية الجراحية المعروفة إعلاميًا بـ«جراحة الكشاف».

وقال «السماك» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن العملية لم يكن لتنتظر وقتًا طويلا، ويجب إجراءها في أقرب وقت، لأن المريضة صغيرة في السن ومن الممكن ألا تنجب مرة أخرى.

ورفض «السماك» إحالته للتحقيق ووقفه عن العمل بسبب إجراءه العملية، وقال: «قولت لمدير المستشفى أنتم وقفتوني عن العمل وحولتوني للتحقيق علشان قمت بواجبي؟».

كان أطباء بمستشفى الإسماعيلية العام، الإثنين الماضي، أجروا عملية جراحية تحت أضواء الهاتف المحمول، بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وتوقف المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى.