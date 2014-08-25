محلب ومحافظ القاهرة يتجولان بشوارع وسط القاهرة بعد نقل الباعة الجائلين

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بجولة منذ قليل، بشارعي قصر النيل، وسليمان باشا، بوسط القاهرة، لمتابعة تطبيق قرار نقل الباعة الجائلين.

وقال المهندس إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية، إننا نتابع ردود الفعل الإيجابية لقرار نقل الباعة الجائلين، وقد وجدت رضا تاما من المواطنين عن تطبيق هذا القرار، وضرورة عودة القاهرة لرونقها وبهائها، وأن تكون هناك سيولة مرورية.

وأضاف: بدأنا التجربة بتطوير المنيل، والحمد لله المواطنون متجاوبون، ويشعرون بأن هناك تغييرا للأفضل يحدث واقعيا، ومستمرون في تنفيذ خطط التطوير، حتى تستعيد القاهرة بهاءها.