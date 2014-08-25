بالفيديو .. بوكو حرام تعدم أسرى رميًا بالرصاص

نشر تنظيم بوكو حرام في شمال نيجيريا شريط فيديو مروع يظهر عددا من عناصر التنظيم يطلقون النار على مجموعة من السجناء على الأرض.

وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية أن بوكو حرام سيطرت على مساحات كبيرة في نيجيريا وتتقدم بصورة غير مسبوقة خلال الفترة القصيرة الماضية.

وقال أبوبكر شيكاو في الفيديو الذي مدته 52 دقيقة “الحمد لله الذي نصر إخواننا في بلدة «جوزا» وجعلها جزءا من الخلافة الإسلامية”، معلنا أن غوزا الواقعة في ولاية بورنو “لا علاقة لها بنيجيريا” بعد الآن.

من جهة أخرى نفى الجيش النيجيري ادعاءات أبو بكر شيكاو، زعيم جماعة بوكو حرام، بإعلان الخلافة الإسلامية في بلدة «جوزا» بولاية «بورنو» شمال شرق نيجيريا مؤكدا أن أي جماعة إرهابية لن يسمح لها بالاستيلاء على أي جزء من أرض الوطن.

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