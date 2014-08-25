المقاتلات الإسرائيلية تشن غارات عنيفة ومكثفة على أنحاء غزة

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، خلال الساعات الثلاثة الأخيرة، سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على أنحاء قطاع غزة استهدفت أراض زراعية وأخرى خالية ومنازل ومسجد، ما أسفر عن إصابة 20 فلسطينيا.

وقال شهود عيان، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت أكثر من 40 غارة على أنحاء قطاع غزة.

وأوضح الشهود أن الغارات الإسرائيلية العنيفة والمكثفة استهدفت 11 منزلا سكنيا ومسجد وأراض زراعية وأخرى خالية في جنوبي وشمالي ووسط قطاع غزة، ما أدى لتدمير المنازل المستهدفة والمسجد بشكل كامل.

وألحق القصف الجوي الإسرائيلي أضرار بالغة في المنازل والمنشآت المحيطة في المواقع المستهدفة.

ولا زالت تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل كثيف وعلى ارتفاعات منخفضة في أجواء القطاع.

وتقصف الزوارق البحرية الإسرائيلية شواطئ القطاع بالرشاشات الثقيلة على فترات متباعدة منذ ساعات مساء الأحد.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة للأناضول: إن «الغارات الإسرائيلية أسفرت عن إصابة 20 فلسطينيا 12 منهم في قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة حمادة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة و8 في غارات استهدفت جنوبي قطاع غزة».

وأوضح «القدرة» أن الطواقم الطبية وصفت حالات المصابين بين المتوسطة والخطيرة.

وبلغ عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 يوليو الماضي، 2121 قتيلا، فضلا عن إصابة و10890 آخرين، وفق آخر إحصائية أصدرتها وزارة الصحة الفلسطينية.