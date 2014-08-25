إنقاذ حياة مصابين بطلقات نارية بمستشفى قنا الجامعي

قال الدكتور عبدالرحمن عبدالحميد السيد، مدير إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة جنوب الوادي، الأحد، إن فريقا طبيا نجح بكفاءة في إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 24 عاما من مركز «فرشوط» بعد وصوله لقسم الطوارئ مصابا بطلق ناري، وقام فريق طبي بقسم الجراحة العامة بالتعاون مع قسم المسالك البولية بالتدخل الجراحي بمهارة وتم استئصال جزء من الكبد بم فيه المقذوف نفسه واستئصال الطحال.

وأضاف «السيد» في تصريحات صحفية، إنه تم إنقاذ مريض مصاب أيضا بمقذوف ناري يبلغ من العمر 50 عاما من مركز دشنا، وقام فريق من جراحة القلب والصدر بالتدخل الفوري والتعامل مع الحالة حيث وجد أن المقذوف الناري داخل الرئتين بالشريحة السادسة للقفص الصدري واستطاع الفريق أن يخرج المقذوف من داخل القفص الصدري بمهارة طبية كبيرة.