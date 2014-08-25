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دعوة لتوحيد جهود التميز وعدم ازدواجية تنفيذ المهام

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دعوة لتوحيد جهود التميز وعدم ازدواجية تنفيذ المهام دعوة لتوحيد جهود التميز وعدم ازدواجية تنفيذ المهام

أكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الجودة والتميز، أهمية توحيد جهود التميز والحرص عدم الازدواجية في تنفيذ المهام، وتوزيعها من أجل الوصول إلى مخرجات علمية وسليمة للأداء، تسهم بإنشاء قاعدة بيانات دقيقة ومترابطة.

جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل حول «التميز» بحضور العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والعقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالوكالة، في قاعة حمدان بن محمد بالمبنى الرئيس.

 وقال اللواء العبيدلي، إن شرطة دبي كانت سباقة في إرساء أسس التميز وثقافة الجودة، وهو ما يضعنا جميعاً منتسبين لشرطة دبي أمام تحدٍ مستمر وقد تعهدنا على استمرارية النجاح مع بدء العد التنازلي لبرامج التميز التي تنتهجها بشكل عام، وحكومة دبي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز بشكل خاص.

ودعا اللواء العبيدلي مديري مكاتب ضمان الجودة في جميع الإدارات العامة ومراكز الشرطة على تنوع اختصاصها واختلاف مهامها إلى ضرورة العمل فريقاً واحداً يمثل شرطة دبي، للخروج بصيغة عمل موحدة ومشتركة لتوحيد الجهود، مشدداً على ضرورة الاستناد إلى قواعد بيانات محدثة وصحيحة، تعكس حجم العمل بشفافية.

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