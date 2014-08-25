الدولة تفوز باستضافة مؤتمر معهد السمعة العالمي 2015

فازت الدولة باستضافة مؤتمر معهد السمعة العالمي خلال العام القادم في دبي، والذي يعقد لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، وجاء الفوز ثمرة للمشاركات المتميزة لوفد لقيادة العامة لشرطة دبي في أعمال المؤتمر العالمي للسمعة في دورته الثامنة عشرة في ميامي بولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة من 3 وحتى 5 من يونيو الماضي.

رؤية القيادة

وأوضح اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أن اهتمامنا بتنظيم هذا الحدث العلمي العالمي، يأتي ترجمة لرؤية القيادة العامة لشرطة دبي، في التواصل وتوطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية والأكاديمية والعلمية، داخل الدولة وخارجها، للاستفادة من المتغيرات والتطورات العلمية الهامة على الساحة العالمية، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات في مجال إدارة السمعة المؤسسية، على اعتبار أنه الاتجاه الجديد والحيوي في علم الإدارة الحديث.

نتائج المشاركة

واطلع القائد العام لشرطة دبي، على نتائج مشاركة الوفد بحضور العقيد الشيخ محمد عبد الله المعلا مدير الإدارة العامة للجودة الشاملة بالوكالة، رئيس الوفد.

محاور المؤتمر

كما استمع لشرح قدمه بطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لخدمة المجتمع، الذي أكد أن المؤتمر ركز على محوريين رئيسيين، هما التحديات الداخلية التي تواجه المؤسسات، والمتمثلة في نقص الكفاءات، والمتغيرات الطارئة على مستوى الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استعراض مدى قدرة نظم إدارة السمعة على تمكين القيادات العليا من إعادة ترتيب الأمور إلى نصابها، مع المحافظة على إرضاء رغبات وتلبية توقعات العملاء والشركاء وأصحاب المصالح.

توجيهات القائد

وجه اللواء خميس مطر المزينة إلى سرعة تطبيق معايير السمعة، وهي الإبداع، وجودة الخدمات، والأداء المتميز، الحوكمة، والمواطنة المتمثلة في المسؤولية المجتمعية لشرطة دبي، والقيادة المتميزة، وبيئة العمل المثالية للموظفين، بالتعاون مع الإدارات العامة في المحافظة على صورة شرطة دبي وسمعتها على جميع المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

بما يضمن لها في ذات السياق، التطوير المستمر لبرامج عملها وخدماتها، وهذا ما يمنحها الميزة التنافسية مع التجارب الأمنية والشرطية الأخرى، وخاصة أن الغالبية العظمى من المعايير مطبقة في شرطة دبي، ولها نتائج وتراجع سنوياً.