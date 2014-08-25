طرق دبي: شحن «سالك» عبر القسائم الإلكترونية الورقية

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق خدمة إعادة شحن رصيد حساب سالك عبر القسائم الإلكترونية الورقية (E-Voucher) والتي تم تفعيلها مؤخرا لتكون متاحة في مختلف أنحاء الدولة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عَـدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على حرص الهيئة ودأبها على تقديم كل ما هو متميز من الخدمات للعملاء بأعلى مقاييس الجودة من جهة، وكذلك للحد من المشاكل اللوجستية والمحافظة على البيئة من خلال التخلص من عمليات نقل وإيصال البطاقات إلى الموردين من جهة أخرى.

وأضافت: أن هدف إطلاق هذه الخدمة هو توفير خدمات أكثر مرونة وأمناً وحيوية لعملائنا وتوفير قسائم الشحن الإلكترونية الجديدة في أماكن متنوعة، بالتوازي مع تشجيعهم على استخدام القنوات الإلكترونية المختلفة لإعادة شحن الرصيد المتوفرة لدى الهيئة.

وبإمكان عملاء سالك الشحن عن طريق اتباع التعليمات الصوتية على رقم الاتصال 80072545 (800 Salik) وعبر الموقع الإلكتروني WWW.SALIK.AE باستخدام بطاقة الائتمان وعبر خدمتي (ePay) و(mPay)، أو عن طريق البنوك المزودة للخدمة والأكشاك المنتشرة حول الإمارات.

توفير قسائم

وأشارت إلى أنه لتقديم الخدمة للعملاء بشكل فعال، قامت هيئة الطرق والمواصلات، بالتعاون مع أكسيوم تليكوم، لتوفير قسائم الشحن الإلكترونية الجديدة في أكثر من 3000 متجر متنوع بحيث يسهل الحصول عليها في جميع أنحاء الدولة، وأن الخدمة ستكون متاحة في جميع الأسواق التجارية في الدولة قبل نهاية العام الحالي.

فئات

وتتوفر القسائم الالكترونية الجديدة في الفئات الثلاث 50، 100، 200 بشكل يتناسب مع احتياجات العميل، فضلاً عن إمكانية إعادة شحن حساب سالك لصديق مشترك في النظام عبر القسيمة الالكترونية الجديدة، وذلك باتباع التعليمات على الهاتف و الرسائل القصيرة عبر آلية بسيطة وسهلة تترجم رؤية الهيئة.

تعيين JLL لتأجير وإدارة وحدات التجزئة في محطات المترو

تم تعيين شركة JLL للقيام بأعمال التأجير والإدارة المستمرة لمواقع البيع بالتجزئة لكل من الخطين الأحمر والأخضر بمحطات المترو في دبي.

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات التابعة لهيئة الطرق والمواصلات «تمثل منافذ البيع بالتجزئة في المترو فرصة عمل فريدة للشركات من أجل عرض منتجاتها وخدماتها على الركاب مع الحفاظ على ظهور العلامة التجارية لمستخدمي المترو الذين يتزايد عددهم يوماً بعد يوم».

وأضاف «نحن على ثقة من أن تعيين JLL لتأجير وإدارة مساحات التجزئة تلك سوف يعمل على تعزيز جودة العلامات التجارية التي نجذبها لصالح عملائنا وجودة الخدمات التي نقدمها إلى مستأجرينا».

وصرح أندرو وليامسون، رئيس عمليات البيع بالتجزئة لدى JLL : «نعتزم توفير بيئة مجتمعية مشجعة لعمليات البيع بالتجزئة تعزز دور محطات المترو كمراكز محلية.

لقد بنينا علاقة طيبة مع هيئة الطرق والمواصلات على مدار الثماني سنوات الماضية وشهدنا تغلغل خطوط المترو في شرايين النقل بدبي. إن التزام هيئة الطرق والمواصلات بتوفير بيئة نقل عام ذات طراز عالمي لأمر جلي ويسعد JLL أن تكون محل ثقة الهيئة لتوفير خدمات التأجير والإدارة لمواقع البيع بالتجزئة».