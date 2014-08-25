فحوص مجانية لموظفي ومسافري مطار دبي لمدة 5 أيام

بدأت أمس حملة مركز التداوي الطبي بمطار دبي الدولي، تقديم فحوص مجانية مؤقتة لجميع موظفي ومسافري المطار بالمبنى 3 صالة «القادمون»، وتستمر لمدة خمسة أيام، وتشمل عدة عيادات منها الطب العام وطب الأسرة وعيادات العيون والأسنان والعلاج الطبيعي والجلدية والأطفال والجراحة العامة والأشعة.

وافتتح الحملة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والذي أوضح أن حملة مركز التداوي الطبي بدبي بدأت بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والتي تحرص دائماً على تعزيز المسؤولية المجتمعية وتحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة لأفراد المجتمع.

موظفو الإقامة

وذكر اللواء بن سرور أنه يوجد نحو 2000 موظف في مطار دبي تابعين لإقامة دبي، مؤكداً ضرورة توعية الموظفين والمتعاملين بكافة أنوع المخاطر الصحية لما تمثله من إهدار للأرواح بهدف نشر الثقافة الصحية ودعم الفحص الروتيني المبكر.

حضور

حضر الافتتاح محمد عبدالله أهلي المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني والرائد فيصل النعيمي نائب مساعد المدير لقطاع المنافذ الجوية والبرية بالوكالة، والنقيب خالد بن مديه الفلاسي مساعد المدير العام لشؤون الخدمات الذكية بالوكالة.

الفرع الدائم

قال سالم سعود المعمري رئيس تنفيذي في مركز التداوي الطبي: إن فرع المركز الدائم في المبنى الرئيسي للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، يستقبل يومياً من 25 إلى 30 مريضاً من المراجعين وموظفي الإدارة.