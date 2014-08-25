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سيف بن زايد يدعو شرطة أبوظبي للعمل الدؤوب ومزيد من التطوير

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سيف بن زايد يدعو شرطة أبوظبي للعمل الدؤوب ومزيد من التطوير سيف بن زايد يدعو شرطة أبوظبي للعمل الدؤوب ومزيد من التطوير

دعا الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، لجنة القيادة العليا في شرطة أبوظبي، بمواصلة العمل الدؤوب، والسعي المستمر نحو مزيد من التطوير والارتقاء، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي ترأسه سموه في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي أمس.

واطلع سموه، خلال الاجتماع، على عدة تقارير تتعلق بالإنتاجية ومؤشرات الأداء العام، وتنظيم شؤون الموظفين وغيرها. كما وقف سموه على أبرز الموضوعات التي تهم المجتمع بغية نشرها للعموم وفق نهج الشفافية الذي تنتهجه وزارة الداخلية في هذا المجال.

واستعرض الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت اللجنة العليا قراراتها المناسبة بشأنها.

حضور

حضر الاجتماع اللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات، واللواء محمد بن العُوضي المنهالي مدير عام العمليات الشرطية.

والعقيد محمد بن دلموج الظاهري مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعقيد فيصل الشعيبي مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة أبوظبي.

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