جولة تفقدية لمحلب ومحافظ القاهرة لمتابعة نقل الباعة الجائلين

قام المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، بجولة تفقدية، مساء الأحد، بشارعي قصر النيل، وسليمان باشا، بوسط البلد، لمتابعة تطبيق قرار نقل الباعة الجائلين.

وقال «محلب» في تصريحات صحفية أثناء تجوله «نتابع ردود الفعل الإيجابية لقرار نقل الباعة الجائلين، ووجدت رضا تاما من المواطنين عن تطبيق هذا القرار، وضرورة عودة القاهرة لرونقها وبهائها، وأن تكون هناك سيولة مرورية».

وأضاف «محلب» «التجربة بدأت بتطوير المنيل، والحمد لله وجدنا المواطنين متجاوبين، ويشعرون بأن هناك تغييرا للأفضل يحدث واقعيا، ومستمرون فى تنفيذ خطط التطوير، حتى تستعيد القاهرة بهاءها».